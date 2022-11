Skandaal uuringu ümber: sajad teadlased nõuavad julmade loomkatsete lõpetamist

Neuroteadlase Margaret Livingstone’i artikkel ilmus septembris ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Suurt meediatähelepanu see küll ei saanud, kuid uudised uuringust hakkasid levima sotsiaalmeedias, kus seda tõsiselt kritiseeriti. See päädis 250 teadlase pöördumisega PNASile, kus nõutakse artikli eemaldamist.