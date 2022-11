Euroopa puistab taevasse sentimeetrise täpsusega navigatsioonisatelliidid

Uued madalal orbiidil seadmed on mõeldud ülitäpseks asukohamääramiseks, navigatsiooniks ja ajamääramiseks, mis lisaks pakuvad ka muid kommunikatsiooniteenuseid. ESA ei maini küll kahepoolset sõnumisidet, mida arendavad paljud mobiilitootjad, kuid uut mitmekihilist navigatsioonisüsteemi on võimalik hiljem ka tarkvaraliselt täiendada.

Ülemaailmne Galileo navigatsioonisüsteem on kõigile tasuta ning pole seotud sõjalise kasutusega, nagu näiteks USA GPS.

Uus navigatsioonisüsteem on mitmekihiline. Senised kõrgel asuvad satelliidid annavad koostöös uute madalal orbiidil tiirlevate satelliitidega juba mõnesentimeetrise asukoha täpsuse.

terve rida madalal orbiidil ringi liikuvaid satelliite on mõeldud täpseks asukohamääramiseks isejuhtivatele sõidukitele, laevadele ja droonidele, kasutamiseks tarkades linnades või tööstuslikus asjade internetis. Positsioneerimise täpsus suureneb uue süsteemiga praeguselt mõnelt meetrilt sentimeetriteni või veelgi täpsemaks. Lisaks peaksid nii madalal asuvad satelliidid tagama levi ka siseruumides ning on häirekindlam.

Plaanis on esialgu kosmosesse lennutada nii-öelda minikonstellatsioon, mis koosneb vähemalt kuuest satelliidist, et testida nende võimekust ja kosmosetehnoloogiaid, samuti proovida signaale ja sagedusribasid kasutamiseks suuremas konstellatsioonis, kui on orbiidil juba rohkem satelliite. Testsatelliitidega alustati ka Galileo süsteemi katsetamist.