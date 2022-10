Robotpistrik hakkab lennuväljadelt ja põldudelt linnuparvi peletama

RobotFalcon kaalub 0,245 kg ja selle tiibade suruulatus on 70 cm. Kahe propelleriga saavutab lennumasin kiiruseks kuni 15 m/s. Pea osasse on paigutatud ka kaamera, mille pilti näeb maapealne operaator 30 kaadrit sekundis.

Linnuparved on kohati nuhtluseks nii lennuväljadel, kus nad võivad lennukimootorisse sattuda ja rikke põhjustada kui ka põllumajanduses, kus võivad saaki hävitada. Kõikvõimalikud «hernehirmutised», paugutajad ja hädakutsungi hääled mõjuvad tiivulistele tavaliselt üsna lühikest aega ja nad tulevad tagasi. Robotpistrikku aga kardetakse püsivalt, nagu teisigi röövlinde, kuid elusat lindu on raske «palgale» võtta. Röövlinnukujuline droon aga asendab neid kuulekana ja peletab sama hästi või isegi paremini kui päris pistrik. Pealegi on rabapistrik Eestis kaitsealune ja viimastel aastatel on siin kohatud vaid üksikuid isendeid. Robot oleks talle heaks asenduseks. Lisaks tõuseb robot alati lendu, kui peremees soovib ja suundub otse linnuparve ära ajama ilma muudele ahvatlustele allumata.