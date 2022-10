Päikesepaneelid seinale ja katusele – las maja ise toodab elektrit!

90 protsenti päikesepaneelidest põldudel ja katustel on kristallilisest ränist. Monokristalsest ränist paneel on kallim, polükristalsest (ehk veidi madalamakvaliteedilise) ränist odavam, kuid veidi vähem efektiivne. Kui monokristalse räniga on jõutud juba selle efektiivsuse teoreetilise piiri lähedale – kuni 26,7 protsenti päikeseenergiast muudetakse elektriks –, siis odavam, polükristalsest ränist paneel jääb 20 protsendi lähedale. Kuid need pole muidugi ainuke valik.