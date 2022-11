NEW SCIENTIST ⟩ Tulevaste põlvkondade volinik peab end parajaks tüütuseks

Howe’i roll piirdub Walesi valitsuse nõustamisega, kuid tema mõju on olnud märkimisväärne. New Scientist uuris, kuidas seista veel sündimata inimeste huvide eest ning kuidas teadus siin abiks saab olla.

Kuidas teie omapärane töökoht tekkis?

2010. aastal pidas Walesi valitsus avalikku arutelu kodanikega sellest, milline on Wales, mida inimesed tahaksid jätta on lastele ja lastelastele. Tulemuseks oli õigusakt, mis nimetati tulevaste põlvkondade heaolu seaduseks ning mis võeti vastu 2015. aastal. Selles on sätestatud seitse pikaajalist heaolueesmärki. Me tahame tervislikku Walesi, vastupidavat Walesi, jõukat Walesi, võrdsete võimalustega Walesi, kireva kultuurielu ja sidusate kogukondadega Walesi ning globaalselt vastutustundlikku Walesi. Aktiga loodi ka ametikoht sõltumatule volinikule, kes valvaks nende ideede ellu viimise üle.