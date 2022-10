NEW SCIENTIST ⟩ Milline näeb välja maailma keskmine inimene?

Ma hoiduksin inimestest rääkides keskmisest väärtusest. Pidage meeles, et keskmisel inimesel on vähem kui kaks jalga.

Kuid selgus, et päris keskmine ta siiski polnud. Lisaks sellele, et Skidmore'i mõõtmed ei vastanud ligi pooltele Norma mõõtmistulemustele, ei olnud peaaegu ükski võistlejatest välimuse poolest Norma moodi.

1950. aastatel jõuti USA õhuväes tõdemuseni, et vaid vähesed inimesed vastavad keskmistele mõõtmetele. Tänu sellele said nende lennukid reguleeritavaid istmeid. Keskmise suurusega pilootidele mõeldud kokpitid olid paljudele saatuslikuks saanud.

See meenutas mulle stand-up koomik George Carlini öeldut: «Mõtle, kui loll on keskmine inimene, ja siis sa taipad, et pool inimkonda on temast veel rumalam.»