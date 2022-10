Teadlased kasutavad geenikääre karjamaa-raiheina täppisaretamiseks

Tehnikaülikooli geenitehnoloogia vanemteadur Cecilia Sarmiento rõhutas, et kasutades CRISPR-i täppisaretust, teevad teadlased kindlaks need karjamaa-raiheina geenid, mis on seotud põua- ja külmataluvusega ning biomassi kasvuga. Pärast põhjalikku teadustööd valitakse välja põhjamaisesse kliimasse geneetiliselt sobiv taimematerjal, mida saab edaspidi kasutada sordiaretusprogrammides.