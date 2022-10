NEW SCIENTIST ⟩ Suurfirmade plaan Gröönimaa mandrijää sulamine peatada on geniaalne - või siiski mitte?

«Projekti kontseptsioon on sisuliselt järgmine: tuleb võtta komplekt raskeid betoonvundamendi tükke ja need aeglaselt merepõhja viia, seal tekitaksid need ankru ujuva kardina jaoks,» selgitab Soome Lapimaa ülikooli liustikuteadlane John Moore .

Meedet kavandatakse esialgu Jakobshavni liustiku jaoks, sest see on Gröönimaa liustiku sulavee peamine äravoolukoht. Hiljutistes uuringutes on leitud, et sulamine Gröönimaa jääkilbi alumisel küljel toimub eeldatust kiiremini. Moore arvab, et kardin vöhendaks soojema vee voolu Atlandi ookeanist liustiku põhja.