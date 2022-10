Vaata, kuidas Yale´i teadlaste robotkilpkonn muudab kuju ja kulgeb nii maa peal kui vees

«Maa- ja veekilpkonnadel on sarnased kehad nelja jäseme ja kilbiga, kuid neil on iseloomulik jäsemete kuju ja kõnnak, mis on kohandatud konkreetse keskkonna jaoks,» ütles John J. Lee mehaanika- ja materjaliteaduse dotsent Rebecca Kramer-Bottiglio, kes on selle uuringu juhtivteaduriks. «Merikilpkonnadel on ujumiseks piklikud lestad, maismaakilpkonnadel ja kilpkonnadel aga ümarad jalad, mis on kõndimisel mugavamad.»