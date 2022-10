Xavier Lobao Pujolar Eesti kosmosekonverentsil: 6G hakkab meie päris- ja digimaailma kokku sulatama

Täna algas Eestis järjekorras juba teine kosmosetarkvara konverents «Software Defined Space», mis ei too küll kokku Saku Suurhalli jagu publikut, kuid oma ala tipud on just nüüd Eestis koos (või liituvad üle videosilla). Võiks ju arvata, et mida Eesti ikka niiväga teab kosmoseaparaatidest, kuid viimaste aastate või juba aastakümnega oleme meiegi saanud Euroopa kosmoseagentuuri ESA kaudu jala kosmosesse ja uus kosmosetrend – tarkvaralised satelliidid tähendab seda, et enam pole ainult suurtel ja võimsatel majandustel avakosmosesse asja.