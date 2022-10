NEW SCIENTIST ⟩ Metsloomade arv maailmas kukub kivina

Londoni Zooloogiaseltsi (ZSI) poolt koostatud 2022. aasta Elava Planeedi Indeks (LPI) paljastab, et imetajate, lindude, kahepaiksete, roomajate ja kalade populatsioonide arvukus on alates 1970. aastast 69 protsendi võrra langenud - langus on varem ennustatust kiiremaks osutunud. Uuringu koostamiseks kasutasid teadlased aastatel 1970-2016 kogutud ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse andmeid, võttes aluseks 5230 liigi 31821 populatsiooni.Londoni Zooloogiaseltsi (ZSI) poolt koostatud 2022. aasta Elava Planeedi Indeks (LPI) paljastab, et imetajate, lindude, kahepaiksete, roomajate ja kalade populatsioonide arvukus on alates 1970. aastast 69 protsendi võrra langenud - tegemist on oodatust negatiivsema tulemusega. Uuringu koostamiseks kasutasid teadlased aastatel 1970-2016 kogutud ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse andmeid, võttes aluseks 5230 liigi 31821 populatsiooni.