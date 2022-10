Energia omast käest: käpikutesse saab kududa päikesepaneelid

Katseeksemplaris, mille valmistasid dr Theodore Hughes-Riley juhtimisel Nottingham Trenti teadlased, on kokku 1200 pisikest päikeseelementi. Koos korjavad need energiat kuni 400 mW, mis on piisav aeglaselt, aga kindlalt mõne väiksema nutiseadme aku täislaadimiseks päikesevalguse käes. Riide sees on kaablid ja selle tugevus on sarnane tavalises igapäevases riietuses kasutatava kanga tugevusega. Lisaks võib päikesest elektrit tootvat kehakatet masinas pesta kuni 40-kraadises kuumuses.