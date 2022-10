Puidust patareid: Rootsis teevad juba mitu firmat ligniinist akusid

Linköpingi teadlaste väljatöötatud akulahendus, mida kasutab spin-off firma Ligna Energy, on kaaliumpolüakrülaadi ja biopolümeerist ligniiniga (positiivne elektrood) ning juhtiva süsinikuga (negatiivse elektroodina). Kui varem oli bioloogilise aku tühjenemine väga kiire ja see ei pidanud endas laengut kauem kui ühe päeva, siis nüüd on uus lahendus juba palju parema salvestusvõimega: isetühjenemist näitav pingelangus on alla 0,5 voldi saja tunni kohta.