Maailma Terviseorganisatsiooni ametlik statistika ütleb, et ahvirõugete surmajuhtumite arv 7. oktoobri seisuga on 26. See ei hõlma aga eeldatavat arvu surmajuhtumeid riikides, kus tehakse vähe laboratoorseid uuringuid. Riikide endi teatatud hukkunute arvu järgi on Kongo Demokraatlik Vabariik ülekaalukalt kõige rängemalt kannatanud, 1. jaanuarist 21. septembrini hukkus arvatavasti 120 inimest.