NEW SCIENTIST ⟩ Siberi koopast leitud geneetiline materjal paljastas neandertallaste pereväärtused

Saksamaal Leipzigis asuvas Max Plancki ökoloogilise antropoloogia instituudis töötava teadlase Benjamin Peteri sõnul on teadlased varemgi püüdnud välja selgitada, millised olid neandertallaste sotsiaalsed sidemed, kuid seni on vihjeid otsitud koobaste ja jalajälgede paigutuse järgi. «See on esimene kord, kui oleme geenimaterjali kasutades midagi sellist teha suutnud,» ütleb ta.