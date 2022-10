NEW SCIENTIST ⟩ Teadvuse tõlkimine lihtsasse keelde

Mõistuse toimimist uuriv neuroteadlane Patrick House selgitab oma uues raamatus «Üheksateist vaadet teadvusele» (ing «Nineteen Ways of Looking at Consciousness») täpselt, kui sügavale interpretatsiooniga seotud probleemid suhtluses ulatuvad. Need «vaated» on nagu erinevad tõlgendused teadvuse aluseks olevast kontseptsioonist, kirjutab House. Pealkirjas mainitud number on inspireeritud 1987. ilmunud Wang Wei luuletuse «Hirvepark» 19 tõlkest, kus isegi värve kirjeldavad sõnad on mitmetähenduslikud.