James Webbi teleskoop jäädvustas järjekordse vapustava pildi

Mitme kullakarva samba otsas on märgata erepunaseid laavat meenutavaid laike – need on paiskmed alles moodustuvatest tähtedest, mis on vaid mõnisada tuhat aastat vanad. Neist noortest tähtedest paiskub perioodiliselt ülehelikiirusel välja jugasid, mis põrkuvad tolmu- ja gaasipilvedega.