Pilk taevasse ⟩ Teisipäeval varjutab Kuu poole Päikesest

Selliseid suhteliselt haruldasi olukordi, kus Maa ja Päikese vahelt läbi liikuv Kuu kas osaliselt või täielikult päikeseketta kinni katab, on meie planeedil tunnistatud sama kaua kui on olemas olnud silmad ja ajud. Alguses tekitasid need peaaegu kindlasti õudu, natukene hiljem teaduslikku uudishimu ning nüüdseks on neist saanud head hetked mil nautida kolme meile kõige tuntuma ja kallima taevakeha omavahelist tantsu. Need on Maa, Päike ja Kuu.