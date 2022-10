Eesti Energia ja TalTech tuvastasid parimad CO2 püüdmise tehnoloogiad

Eesti Energia eesmärk on jõuda 2040. aastaks ringmajandusel põhineva süsinikuneutraalse keemiatööstuseni. Sel teel asendatakse vedelkütuste tootmine järk-järgult plasti ja teiste tööstusharude jaoks tarvilike ühendite tootmisega. Põlevkivi kõrval võetakse toorainena kasutusele plastijäätmed ning vanarehvid, teatas ettevõte.

Juhatuse liikme Margus Valsi sõnul on Enefiti tehaste jaoks tuvastatud kaks tehnoloogiliselt kõige sobivamat lahendust, mis võimaldaks vähemalt 95 protesnti CO2 heitmetest kinni püüda. Järgmine samm on koos tehnoloogiapakkujatega neist parim valida.

«Maailma nõudlus fossiilsete kütuste järele väheneb, kuid naftakeemiast toodetud igapäevaste tarbekaupade järele üha suureneb. Eesti Energia kasutatav Enefiti tehnoloogia töötleb elukaare lõppu jõudnud plasttooted ja vanarehvid ümber teiste tööstusharude tooraineks. Nii jäävad täiendavad barrelid naftat pumpamata. Loome täiusliku ringmajanduse: igast tootest saab järgmise toote valmistada ning kui lõpp-produkti kasutusiga lõpeb, võtame selle uuesti toormena kasutusse. Oluline on ka tootmisel tekkiv CO2 kinni püüda ja kasutusele võtta. Ehkki pikk tee on veel minna, oleme juba praeguseks olulisi samme teinud,» ütles Vals.

Üks välja valitud lahendusest püüab CO2 kinni enne tehasekorstnast väljumist ja see on tööstuslikul tasemel kasutuses näiteks Norras, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides. Teine saab CO2 kätte tootmisprotsessi käigus ehk enne korstnasse jõudmist ning seda on seni demotehastes rakendatud.