Ristkihtliimpuidust paneel – kas tulevikus Eestis levinud ehitusmaterjal?

Kevadel ehitades on hallituse risk väiksem

«Hallitus puidu pinnal kasvab selleks soodsas keskkonnas, kus temperatuur peab olema üle 0 °C ja suhteline õhuniiskus vähemalt 80%. Kevad on suve-eelne aeg ja tõusev välisõhu temperatuur soodustab siis puidu kiiremat kuivamist,» selgitab Villu Kukk. «Seega kui massiivpuidust konstruktsioonide paigaldamise ajal on olnud sademeid ja puit on märgunud, toimub ehitusniiskuse väljakuivamine kevadel ja suve algul palju kiiremini. See vähendab hallituse kasvu riski ehk tõenäosus hallituse jaoks soodsa keskkonna tekkeks on väiksem.»

Paigaldusaja valiku mõju on Kuke sõnul suurem, kui ristkihtliimpuit on välisseinas kaetud veeauru läbilaskvate kihtidega ehk soojusisolatsiooni ja tuuletõkkega.

Milliseid vigu tuleks vältida CLT hoonete ehitamisel?

«Teadustöös sai jõutud järeldusele, et ristkihtliimpuidust hoonete projekteerimisel ja ehitamisel tuleb suurt rõhku panna niiskusturvalisusele. Võimalusel tuleb paigaldada paneele nii, et need oleks kaitstud ilmastikumõjude eest – näiteks kasutada ehituse kohal ajutist telki – ning hoone sõlmed tuleks projekteerida selliselt, et paigaldusel ei puutuks paneelide lõikeservad kokku sademetega. Samuti on oluline, et kogu ehituse aja toimuks süstemaatiline niiskusturvalisuse järelevalve – näiteks monitoorida tuleb puidu niiskussisaldust märgunud kohtades,» soovitab Kukk.