Plastmassijäätmed on siiski paras nuhtlus. Jaa, tõepoolest, neid saab ümber sulatada ja taas mõneks tooteks vormida. Paraku saab sel moel toimida vaid mõned korrad, sest lõpuks muutuvad polümeerse materjali omadused sedavõrd, et asjade vormimine on kaheldav. Siiani on plastmassijäätmete saatuseks kas põleda küttekoldes soojuseks või saada maetud. Maetud plastmasse on tänaseks ilmselt väga-väga palju.