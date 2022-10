Digimaailma hävitav mõju keskkonnale on kiirelt kasvamas

Kolmas soovitus on elektroonikaseadmeid taaskasutada. Tootjad survestavad tarbijaid ostma üha uuemaid telefoniversioone, kasutades selleks nii eetilisi kui ka ebaeetilisi võtteid. Näiteks vanade telefonide töö aeglustamine, et nügida uusi ostma, on võte, mis pole ainult ebaeetiline, vaid ka karuteene keskkonnale. Tihti anname innovatsiooni survele alla ja vahetame oma töökorras seadmed uute vastu. See on kogu maailmas tekitanud e-jäätmete probleemi. Sageli jõuavad need arengumaadesse, kus neid käideldakse viisil, millel on surmav mõju nii inimestele kui ka ümbritsevale keskkonnale ning mis tekitab õhu- ja veereostust. E-jäätmete hulk kasvab kogu maailmas hüppeliselt. 2021. aastal tekitati elektroonikajäätmeid 57 miljonit tonni. See on kaalult raskem kui kogu Hiina müür, mis on planeedi väidetavalt raskeim objekt.

Elektroonikajäätmetes on hulgaliselt selliseid metalle, mille varud tõenäoliselt sellel sajandil ammenduvad. Näiteks gallium (kasutatakse meditsiinilistes termomeetrites, LEDides, päikesepaneelides, teleskoopides), hõbe (kasutatakse peeglites, päikesevalguses tumenevates reaktiivläätsedes, antibakteriaalsetes riietes), indium (kasutatakse transistorides, mikrokiipides, sprinklersüsteemides, vormel 1 autode kuullaagrite ja päikesepaneelide kattekihina) ning tantaal (kasutatakse kirurgilistes implantaatides, neoonvalgustite elektroodides, turbiinilabades, raketidüüsides ja ülehelikiirusega lennukite ninakorkides, kuuldeaparaatides ja südamestimulaatorites). Huvitav fakt on seegi, et tonnis kasutuselt kõrvaldatud mobiiltelefonides on rohkem kulda kui tonnis kullamaagis. Kas noored on sellest põnevast kullaaugust juba kuulnud? Nende varude arutu kasutamine mobiiltelefonides viib selleni, et ka väga paljudes teistes valdkondades tekib kriis. Energiaekspertide sõnul tuleks ühte mobiiltelefoni tema süsinikujalajälje neutraliseerimiseks kasutada 220 aastat. Samas on iga lisanduv kasutusaasta suure positiivse keskkonnamõjuga.