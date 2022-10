Lõhe liiga kallis? Idufirma prindib selle 3D printeril soodsamalt välja

Firma esimene toode Plantish salmon on vajalike Omega-3 ja Omega-6 rasvhapetega, mida leidub ka päris kalas, nendest ei jää ilma prinditud toitu süües. Kuid puudu on tavalises kalas leiduvad elavhõbeda- või antibiootikumijäägid.

Kuidas täpsemalt printeri jaoks vajalik «tint» kokku pannakse, seda Plantish ei avalda, kuid mainib, et protsessis surutakse taimset materjali suure rõhu all kokku, kuumutatakse, jahutatakse ning valmis see ongi. Toormaterjaliks on erineva tiheduse ja struktuuriga lähteained, mida printer kombineerib, et välja tuleks lõhemustriline toidutükk.