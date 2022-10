Möödunud reedel Kumus avatud näitus «Kunst või teadus» on mitmes mõttes tavatu. Pole suuri nimesid, pole kõrgkunsti. Värskendavalt on muuseumi kokku toodud detailsed, aga sealjuures esteetilised vaated inimkehale, loomariigile ja universumile, mis kunagi on säranud ülikooliseinte vahel ja õpikutes, kuid tehnoloogia ja teaduse arengu tuules viimastel aastakümnetel ülikoolide arhiividesse mattunud.