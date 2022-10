Hõimurahvaste rahvusteaduste auhinna pälvis töö tundraneenetsite vaigistatud ajaloost

Roza Laptanderit tunnustati 2020. aastal Rovaniemis Lapi ülikoolis kaitstud doktoritöö «When we got reindeer, we moved to live to the tundra: The Spoken and Silenced History of the Yamal Nenets» («Kui me saime endale põhjapõdrad, kolisime tundrasse elama: Jamali neenetsite suuline ja vaigistatud ajalugu») eest. Ekspertkomisjon, kuhu kuulusid Art Leete, Madis Arukask ja Sven-Erik Soosaar, tõi esile, et Roza Laptanderi kultuuritundlik uurimus on neenetsi ja laiemalt Uurali rahvaste teaduse kontekstis väga oluline saavutus, millel on ka rahvusvaheline kõlapind. Monograafia keskmes on tundraneenetsite suuline ajalugu – kuidas jutustamisviisid ja teatud sündmustega seotud vaikimise reeglid peegeldavad individuaalse ja kollektiivse ajaloomälu kujunemise mehhanisme.