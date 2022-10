Ekspert: «Metallide teekond tagasi ringlusse on aeglane, seetõttu ei kao kaevandamine kuhugi»

Ringmajandusest räägib Tony Hand 26.-27.oktoobril Tallinnas rahvusvahelisel rohekonverentsil «GreenEST Summit 2022». Koos teiste ekspertidega arutab Hand, kui suured ressursid inimkonnal üldse veel kasutada on ja kuidas edasi majandada. «Meil on veel palju maavarasid,» rahustab maapõueekspert, «kuid probleem on, kuidas neile ligi pääseda.» Ta toob näiteks haruldased muldmetallid, mida on vaja rohepöördeuutes tehnoloogiates. «Me ütleme «haruldased muldmetallid», kuid see on natuke vale nimetus, kuna metallid iseenesest ei ole haruldased. Probleem on see, et neid leidub sageli väiksemates kogustes ja teiste metallide ja mineraalidega segunenult. Metallide eraldamine on väga keeruline ja energiamahukas protsess. Mõnel juhul ei ole tehnoloogia veel sellises staadiumis, et see täielikult õnnestuks.»