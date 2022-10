Ühendkuningriigis on kätte jõudmas tomatihooaja lõpp ja käes on aeg erinevate sortide tootluse hindamiseks - nii saab selgeks, milliseid seemneid ka tuleval aastal osta tasub. Ameerika Ühendriikide aednikud saavad järgmisel kevadel midagi sootuks uut proovida, sest sealsetele kodukasvatajatele müüakse esmakordselt violetse tomatisordi geneetiliselt muundatud seemned, kirjutab New Scientisti kaasautor Clare Wilson.