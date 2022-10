NEW SCIENTIST ⟩ Tahad geeniuseks saada? Siis ära seda tee

Kas sina loobuksid võimalusest geeniuseks saada? Meid on juba kaua lummanud kiired lahendused, mis meie intelligentsust avardada võiksid. Mitte ainult sellised, nagu oleme näinud ulmekates «Lilled Algernonile» ja «Kõrvalnähud». Tähelepanu on tõmmanud ka nn targad ravimid, nagu modafiniil, mida tavaliselt kasutatakse unehäirete raviks, kuid mõned usuvad, et need muudavad meid ka targemaks, kirjutab endine neuroteadlane Adrian Hon populaarteaduslikus ajakirjas New Scientist.