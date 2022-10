TUUMAOHT ⟩ Loe, miks peaks siiski varuma jooditablette

Radioaktiivset joodi (I-131) võib õhku paiskuda tuumaelektrijaama õnnetuse korral. Samalaadne saaste võib tekkida ka tuumaplahvatuse tagajärjel. Radioaktiivne jood koguneb näiteks hingamisel organismi sattudes kilpnäärmesse. See on kõige kahjulikum kasvueas inimestele, kus kilpnäärme saadav kiirgusdoos suurendab kilpnäärmevähi riski. Radioaktiivse joodi kogunemist kilpnäärmesse saab vähendada eelnevalt jooditablette (kaaliumjodiidi) võttes. Kaaliumjodiidi manustamise tõhusus sõltub õigest ajastusest, mistõttu tuleks selle tablette kasutada ainult ametliku soovituse alusel. Kui on olemas ametlikud seireandmed, siis on ka ette teada, milline on võimalik radioaktiivse joodi kogus, mille eest on vaja organismi mitteradioaktiivse kaaliumjodiidi manustamisega kaitsta.

Käesolev ülevaade on koostatud Soome kiirguskatitse keskuse STUK andmete põhjal

Tuumaõnnetuste oht on kasvanud – selle põhjuseks on lahingud Ukraina tuumajaamade läheduses nagu ka Venemaa poolne otsene ähvardamine tuumarelvaga. Pinged on kasvanud ka Zaporižija tuumajaama ümbruses.



Kui seal midagi juhtub on oht, et reaktorist välja paiskunud radioaktiivsed ained, ka jood nende hulgas, võib Eestisse jõuda näiteks sobiliku tuulega, kui õhk liigub vaid 4 m/s (14,4 km/h) umbes 4 päevaga. Radioaktiivse joodi poolestusaeg (aeg, mille vältel radioaktiivne jood laguneb) on 7 päeva. Lähimal Eesti piirele ning samuti meile teadmata seisundis olev tuumajaam on Venemaal Sosnovõi Boris, mis asub Narvast kõigest 70 km kaugusel.