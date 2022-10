Mustale augule iga allaneelatud täht ei maitsegi – üks sülitati aastaid hiljem välja tagasi

Täpselt neli aastat tagasi, oktoobris 2018 toimus 665 miljoni valgusaasta kaugusel asuvas galaktikas üks üsna tavaline ja ettearvatav sündmus. Must auk hakkas endasse imema lähedalasuva tähe materjali ning neelas lõpuks selle kiiresti, nii et alles ei jäänud midagi. Sündmuse nimeks sai AT2018hyz.

«See üllatas meid täielikult – keegi pole midagi sellist varem näinud,» ütles astrofüüsika keskuse teadur Yvette Cendes Harvard-Smithsoniani astrofüüsika keskusest avastust kommenteerides. USA-s New Mexico osariigis asuva VLA (Very Large Array) raadioteleskoobi salvestatud andmed näitasid, et must auk oli juba 2021. aasta juunis müstiliselt taaselustatud. Cendes ja tema tiim sukeldusid salvestistesse sündmust lähemalt uurima.