Ângkôr Kambodžas: UNESCO maailmapärand koroona ajal

Templitest võimsaim on muidugi tänapäevasel Kambodža lipul kujutatud Ankor Wat. See mandalakujuline viie torniga rajatis (kesktorni kõrgus on 65 m), mida piiras veega täidetud vallikraav, ehitati hinduistliku jumala Višnu eluasemeks, maapealseks paradiisiks. Viiekümne kilomeetri raadiusest toodi ehitusplatsile umbes küm-me miljonit kiviplokki, mida töötles, ladus ja kaunistas hinnanguliselt sada tuhat töölist. Maailma suurim religioosne ehitis rajati vaid ligi neljakümne aastaga.

Koroonaaegne idüll

Nii mõneski kohas andis inimese olemasolust teada ainult unelev valvur või hõõguvad lõhnaküünlad ja ohvriannid templiosades, kus on tänini alles mõni budistlik pühanurgake, ent uhkemad, suuremad, kõrgemad ja parimate vaadetega templid ei jäänud koroonaajalgi inimestest täiesti tühjaks. Nädalavahetuseti õilmitses seal siseturism, peeti pulmi ja käidi pühamutes («minu Buddha juures», nagu ütles mulle üks khmeeri naine). Näib, või vähemasti loodan, et Ângkôri muistised on tähtsad ka kohalikele elanikele ega ole üksnes välismaalastelt saadava raha, vaid ka identiteedi ja vaimutoidu allikas. Vast ei ole me oma euroopalikus paari sajandi jooksul progresseerunud muinasihaluses veel täiesti omastanud khmeeride minevikupärandit, muutnud seda pelgalt meie turismiobjektiks. Ilma eurooplastest huviliste ja arheoloogideta (eriti kümneid aastaid tööd teinud prantsuse teadlaste ja restauraatoriteta) ning massiturismist tuleva rahata ei oleks Ângkôrit pärandobjektina sellisel kujul olemas, kuid me ei tohi unustada, et see kuulub khmeeridele – ühele ilusale vanale rahvale.