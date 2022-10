Kimberley Collins (CC BY 2.0)

Vähetuntud pingviiniliigi esindajad lükkavad esimesena munetud muna alati pesast välja. Teadlased arvavad, et otsuse taga on ressursipuudus ning teadmine, et toitu jagub vaid ühele, miskipärast teisena munetud tibule.