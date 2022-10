Euroopa Tuumauuringute Keskuse ehk CERNi (akronüüm prantsuskeelsest nimest Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) nõukogu teatas septembri lõpus, et on nõustunud oma elektritarnija Électricité de France palvega nende seadmetest tulenevat võrgukoormust oluliselt vähendada, et tagada kõrgem energiajulgeolek ümbritsevatele asulatele. Otsus on ka tugevate majanduslike mõjutustega, sest keskuse elektriarved küündisid miljoniteni ammu enne energiakriisi algust.