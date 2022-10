Mitte minu tagaaias: SpaceX pakib kohalike rõõmuks oma Texase kosmodroomi kokku

Kosmoseettevõte SpaceX on maailma suurimat raketti Starship ehitanud ja katsetanud Texase rannikul, kuhu on tekkinud juba kosmoseentusiastide vaateplatvormid ja sinna rännatakse nagu pühasse kohta, et oma silmaga näha kosmoselaeva edenemist. Tegemist on taaskasutatava kanderaketiga, mis pärast Maa peale tagasi laskub. Samal ajal on USA lennundusamet FAA saanud ohtralt kaebusi, et võimalik start häirib kohalikke elanikke ja sellist ehitist ei tohiks Brownsville´i lähedale lubada. Ümbruses on ka palju looduskaitsealasid.

FAA on siiski hiljuti kaebused tagasi lükanud väites, et Boca Chica stardiplats asub elanikest nii kaugel, et see ei sega oluliselt kedagi. Kohalikud turismiettevõtjad pigem loodavad, et taoline maamärk toob ohtralt turiste ja käivet.

Google Mapsi kaardilt on näha, et linnani on umbes 20 kilomeetrit suhteliselt asustamata ala, kuid loomulikult saab Starshipi start olema suurejooneline vaatemäng, mis ongi kümnete kilomeetrite kaugusele näha. See asustamata piirkond on aga enamuses looduskaitseala, mis seab samuti omad piirangud.

Kuid viimasel ajal on selgunud, et kosmodroomil enam suuremat ehitust ei toimugi. Google Street View pildilt on näha veel augustis 2021 käinud suurem arendus, isegi mõned raketikered on püsti aetud, kuid nüüd, rohkem kui aasta hiljem räägivad kohalikud töötajad, et asju pakitakse kokku ja viiakse mujale.