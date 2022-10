NEW SCIENTIST ⟩ Vabandust, Freud, võibolla peaksime oma vanemate süüdistamise lõpetama

Üks paeluvamaid küsimusi meie kujunemisest just selliseks nagu me oleme, on see, kui suur osa meie isiksusest, võimetest ja huvidest tulevad meie geenidest ning kui palju varajasest kasvukeskkonnast. Kuid on ka kolmas mõjutegur – juhuslikkus -, millest kuni viimase ajani on sageli mööda vaadatud. Täpsemalt, juhuslikud sündmused, mis närvirakke aju arengu ajal mõjutavad.

Viimased uurimused näitavad, et juhuslikkus võib meie kujundamisel mängida kaugelt suuremat rolli kui keskkond ning mõnel juhul olla isegi samaväärne geenide mõjuga. Kui see tõesti nii on, siis peaksime end käsitlema, kui looduse, kasvatuse ja «müra» produkti.