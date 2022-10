SAAGU VALGUS ⟩ Müstiline valguskera on lõunaeestlastel varemgi silmad krilli ajanud

1950. aastatel mandritevaheliste ballistiliste rakettide stardipaigaks ehitatud Plessetski kosmodroom asub aga meist kirdes üle 1000 kilomeetri kaugusel. Selliselt distantsilt jääb see Maa kumeruse taha, mida on vahemaa peale tervelt 78 kilomeetrit. Kuid nagu ütleb kogenud astronoom ja Tartu ülikooli Tartu observatooriumi teaduslik nõustaja Tõnu Viik, ei ole siin midagi imestada – sellist pilti on Eestis varemgi nähtud küll ja küll. Kokku on seal toimunud üle 1500 raketistardi, millega on kosmosesse jõudnud 2000 satelliiti. Kuna kosmodroom asub üsna kõrgel laiuskraadil, on seda mõtet kasutada vaid teatud tüüpi startideks – hästi sobib see Molnija orbiidile.