Mereteaduse konverentsil räägitakse Eesti mereuuringute hetkeseisust ja arengusuundadest

Kasvav huvi merealadel majandamise vastu on suurendanud vajadust koguda merekeskkonna kohta mitmekesist ja kvaliteetset teadusinfot. Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi juhi Markus Vetemaa sõnul on mereuuringud nii Läänemere kui ka kogu maailmamere kestlikuks kasutamiseks väga olulised.

«Teadlaste kogutav ja analüüsitav info on kohati kriitilise tähtsusega, sest näiteks massiivsete merre rajatavate ehitistega – tuuleparkide, torujuhtmete ja sadamakaidega – mõjutatakse looduskeskkonda pikaks ajaks. Seega on alati vaja leida kõige ohutumad stsenaariumid. Mere loodusvarad, eelkõige kalavarud, on elatusallikateks paljudele inimestele, mistõttu tähendab optimaalne ressursikasutus ka rahalist võitu. Eesti mereteadlaste töö aitab seejuures tasakaalupunkti leida nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasemel,» ütles Vetemaa.