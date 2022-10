Kumu uus näitus vaatab tänapäevase pilguga ajaloolisi teadusjoonistusi

Alates 14. oktoobrist saab Kumu kunstimuuseumis näha näitust «Kunst või teadus», mis käsitleb esimest korda põhjalikumalt kunsti ja teaduse suhete ajalugu Eestis. Ajaloolised teaduspildid on asetatud dialoogi tänapäevaga, mil üha suurem osa infost on pildiline ja oskus pilte kriitiliselt tõlgendada järjest vajalikum. Näitusele on uue teose loonud kunstnik Kristina Norman, kes esindab tänavu Eestit ka Veneetsia biennaalil, kus ta samuti tegeleb teaduspiltidega.