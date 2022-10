NEW SCIENTIST ⟩ NASA tahab saata kosmoselaeva Hubble´i teleskoopi tõukama

Alates Hubble´i kosmoseteleskoobi orbiidile jõudmisest 1990. aastal on see planeedi atmosfääri ülemistest kihtidest tekitatud takistuse tõttu hakanud aeglaselt Maa poole vajuma. Kosmosesüstikuga kohale lennanud astronaudid on varem käinud kosmoseaparaati perioodiliselt «eemale lükkamas», kuid viimane selline visiit toimus 2009. aastal ning sellest ajast on Hubble pidevalt Maa poole langenud. Nüüd otsustas NASA allkirjastada SpaceXiga lepingu, et proovida veel kord pikendada kosmoseteleskoobi eluiga mõne aastakümne võrra seda kergelt tõugates.