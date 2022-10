Vaata, kes võib saada tänavuse Nobeli majanduspreemia

Kuigi võitja ennustamine on alati keeruline, on eksperdid üsna kindlad, et välistada võib ühe valdkonna – keskpankade tegevus. Maailmas on keskpankadel olnud väga raske inflatsiooni ohjeldada. Linné ülikooli teadlase Huber Fromlet’ hinnangul on rahapoliitika niivõrd läbi kukkunud ja pole ühtki teoreetikut, kes oleks seda piisavalt hästi juhtinud. Fromlet ütles AFP-le, et ta oleks peaaegu pettunud, kui laureaatide hulgas poleks sel aastal ühtki naist.

Kõigist Nobeli preemia kategooriatest on just majanduses saanud auhinna kõige vähem naisi – vaid kaks, Elinor Ostrom 2009. aastal ja Esther Duflo 2019. aastal. Arvatakse, et kolmandaks võib saada USA tööturuökonomist Claudia Goldin, kes on uurinud naiste rolli tööturul ja soolist palgalõhet, aga ka hariduse majanduslikku väärtust. Kui tema võitma peaks, võib ta võitu jagada sama valdkonna teadlase Richard Blundelliga Ühendkuningriigist.

Teised tööturumajandust uurinud teadlased, kes võiksid tunnustuse pälvida, on Belgiast Marianne Bertrand ja USA-Kanada teadlane Janet Currite, kes on vaesuse vastase poliitika spetsialist. Viimastel aastatel on korduvalt favoriidiks peetud ka endist maailmapanga teadusosakonna asepresidenti Anne Kruegerit.

Ebatavaline, kuid huvitav valik võiks olla USAst pärit Sam Bowlesi ja Herbert Ginti tunnustamine, kes on uurinud altruistlikku koostööd, mis vastandub klassikalise individualismi põhimõtetele.