Mardikas või tigu? Balkanimaade bioloogid nimetavad uusi liike Djokovici järgi

Belgradi ülikooli bioloogiaosakonna professor Nikola Vesovic ütles AFP-le, et putukas on väga kiire ja sööb teisi pisielukaid. Mardikas on Vesovici sõnul pime ja spetsialiseerunud eluviisiga. Duvalus djokovici avastati Serbia lääneosas Ljubovija linna lähedalt august.

Liiki uurinud teadlased otsustasid mardika Djokovici järgi nimetada, sest ka putukas on kiire, vastupidav, tugev ja paindlik. «See putukas on oma maa-aluses keskkonnas tõeline kiskja, just nagu Novak on seda tenniseväljakul,» selgitas Vesovic.