Rootsi Kuningliku Akadeemia peasekretär Hans Ellegren teatas kolmapäeval, et Nobeli keemiaauhinna komitee on 2022. aasta auhinna andnud uudse molekulide valmistamise tehnika eest Morten Meldalile, Barry Sharplessile ja Carolin Bertozzile selle eest, et nad leiutasid seda keemilist põhimõtet kasutavad, seni kahe silma vahele jäänud biokeemilised, nn bioortogonaalsed reaktsioonid.