Tuumajaam sinu tagaaias: mormoonidele kuuluva ülikooli teadlased mahutasid sulasoolareaktori merekonteinerisse

Professor Matthew Memmotti juhtimisel loodud reaktori reaktsioonikamber on üsna väike - vaid 1,2 x 2,1 meetrit, sellel pole kokkuvarisemise ega üles sulamise ohtu. See suudab toota piisavalt energiat tuhande Ameerika kodumajapidamise jaoks. Memmott ütles väljaandele The Register , et reaktori võimsus peaks olema umbes 10 MW.

«Inimesed on viimase 60 aasta jooksul arvanud, et tuumaenergia on halb, see nõuab suuri jaamu ning on ohtlik,» sõnas Memmott. «Need arvamused põhinevad esimese põlvkonna reaktorite tekitatud probleemidel, kuid sulasoolareaktor on samaväärne ränikiibi leiutamisega. Meil on võimalik saada palju väiksemaid, ohutumaid ja odavamaid reaktoreid ning kõigist tuumaenergia probleemidest lahti saada.»