Satelliitnavigatsioonisüsteemid, nagu USA GPS, Venemaa GLONASS või Euroopa Liidu Galileo võivad pakkuda täpset asukohamääramist kogu planeedil, kuid neil on oma nõrkused. Signaalid võivad sõjalise konflikti ajal olla segajatega häiritud, nagu juhtus GPS-signaalidega praegu Ukrainas ning neid näite on ka siseruumides raske kätte saada, et asukohta määrata.