Ajaloo üks «teenekamaid» biorelvi niidab nii loomi kui inimesi

Potentsiaalne terrorivahend

Põrnatõbi on ajaloos olnud üks «teenekamaid» biorelvi, sest tõbi niidab nii loomi kui ka inimesi. Laboritehnoloogia arenedes ilmnes seegi, et antraksi tekitajaid on lihtne tööstuslikult kasvatada. Antraks on hea terrorivahend ka seetõttu, et tal on väga vastupidavad spoorid.