Meditsiiniline pööre tegi inimese pikemaks ja targemaks

Kas nende tulemuste põhjal saaks anda ka mingeid näpunäiteid, mida teha, et meie järglaste aju võimalikult hästi areneks?

Siin me peame rääkima ühest teisest andmestikust, mille on kogunud Gudrun Veldre, kes mõõtis aastatel 1997–1999 oma doktoritöö jaoks Tartu koolilapsi. See on äärmiselt huvitav andmestik, sest Eestis oli 1990. aastate alguses toimunud väga järsk üleminek turumajandusele, mille käigus suurenes kohutava kiirusega ühiskondlik kihistumine ning tuli tõesti ette ka toidupuudust. Peale mõõtmisandmete täitsid lapsed pika ankeedi, kus nende käest muu hulgas küsiti, millistest toiduainetest nad puudust tunnevad. Ilmnes, et nende laste koljud, kes kaebasid, et nende menüüs on liiga vähe liha, olid teistest väiksemad. Ja seda eriti juhul, kui nende isa oli põhiharidusega.

Siin tuleb nüüd muidugi jälgida, et kui hakata antropomeetriliste andmete põhjal soovitusi jagama, siis võib väga kergesti libiseda eugeenikasse. Püüan olla selles mõttes ettevaatlik ja toonitan, et me ei uuri Juhan Auli andmeid mitte selleks, et teada saada, mida me peaksime tegema, vaid selleks, et teada saada, miks me oleme sellised, nagu me oleme, ja miks on asjad sellised, nagu nad on. Aga see konkreetne töö oleks ehk tõesti üks neid väheseid kohti, mille põhjal ma julgeksin mingi praktilise soovituse anda. Nimelt, kasvueas lastele ei ole ilmselt väga tervislik peale sundida lihavaba dieeti. Me nägime, et põhiharidusega isade lastel olid alati väiksemad koljud kui kõrgema haridusega isade lastel, aga see vahe oli eriti suur juhul, kui need lapsed lisaks lihapuudust kaebasid.