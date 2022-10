Doktoritöös uuriti välja, kas Kesk-Euroopas levinud uutmoodi soojustust tasub ka Eesti kliimas kasutada

Värske doktor Paul Klõšeiko uuris oma doktoritöös «Kiviseinte seespoolse lisasoojustuse soojus- ja niiskustehniline toimivus külmas kliimas» Kesk-Euroopas levivat «kapillaaraktiivsete» soojustusmaterjalide kasutamise sobivust meie Eesti kliimas. Kas välisseinte seest poolt lisasoojustamine põhjustab hallituse riski või millistel tingimustel õnnestub vältida hallituse ja külmakahjustuse tekkimist välisseintes, see antud doktoritööst selgubki.

Lisasoojustamine on seotud riskidega

Autor tõdeb, et ehkki väljast soojustamine on niiskustehniliselt turvaline, ei ole see kultuuriväärtuslikele hoonetele alati esimese valiku soojustuslahendus. Doktoritöö juhendaja professor Targo Kalamees lisab, et kiviseinte seespoolne lisasoojustamine on päevakorras, kui fassaad on sellises olukorras või sellise väärtusega, et selle väljast lisasoojustamine ei ole võimalik: «Mõnikord seab mälestise autentse välisilme säilitamine väljastpoolt lisasoojustamisele piirid.»

Seespoolselt mineraalvillaga soojustades kaasnevad samas hallituse risk ning aurutõket kasutades kaldvihmast tingitud niiskuse akumulatsioon. Viimane kiirendab omakorda fassaadide lagunemist ning müüritisele toetuvate vahelaetalade otste mädanemist. «Niiskustehnilise toimivuse poolest on seest poolt lisasoojustamine seotud väga suurte riskidega,» tõdeb Kalamees.

Mida kujutavad endast „kapillaaraktiivsed“ materjalid?

Viimase 15 aasta jooksul on Kesk-Euroopas hakanud levima “kapillaaraktiivsete” soojustusmaterjalide kasutamine, mis peaksid eelmainitud riske maandama. Nimelt taluvad need materjalid tavalisest kõrgemaid niiskussisaldusi, samas ei saa olla kindel, et nende toimivus on lisaks Kesk-Euroopale ka külmemas kliimas tagatud – niiskuskoormuste mõju ja külmakahjustused võivad siin olla palju nähtavamad.