Eestlane, venelane, ameeriklane ja jaapanlane astuvad täna kosmosejaama pardale

Crew-5 missiooni juhist Aunapu Mannist saab ühtlasi ka esimene põlisameeriklane kosmoses - ema poolt on ta Wailaki päritolu, isapoolne vanaisa Helmut Werner Aunapu oli 1920. aastatel USAsse kolinud eesti meremees.

Neljaliikmelises meeskonnas on ka Anna Kikina, kes on praegu ainus teenistuses olev naissoost Vene kosmonaut. Lisaks kahele naisele on tiimis veel ameeriklane Josh Cassada ja jaapanlane Kochi Wakata.