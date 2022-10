VIDEO ⟩ Drooniparv õpetati lennu ajal 3D printima nagu pesa ehitavad mesilased

Herilaste sugulane pesaehituse alal ehk 3D printiv droon suudab ehitada millimeetrise täpsusega, kasutades ehitusmaterjalina betooni või plastivahtu. Korraga pole lennuvahendil palju ehitusmaterjali kaasas, selleks on vaja kas voolikut või tuleb üsna tihti käia varusid täiendamas. Kuid see kõik on arvuti juhtimisel üsna lihtsasti tehtav, saates «objektile» vaheldumisi täis mahutiga printimismesilasi ning kutsudes tagasi neid, kes vajavad tankimist.