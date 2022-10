TalTechi professor: metaversum ei tohi muutuda eikellegimaaks

«See, et turg paneb valusate kogemuste kaudu uued normid paika, ei tohiks olla peamine strateegia. Metaversumi tekkestaadiumis on selge, et regulatsiooni on vaja, kuivõrd uus turg vajab tunnustatud maksesüsteemi, mille traditsioonilistesse raamesse NFT tehnoloogia ei sobitu,» tõi Kerikmäe näite, mille ta Singapuri kõrgetasemelistel konverentsil üles tõstis.

Ei ole ainult igavleva rikka mängukast

«Põhiprobleem seisnebki selles, et virtuaalreaalsuse arendajad soosivad eneseregulatsiooni, samas kui riigid kaitsevad oma kodanike andmete leket ja tarbijad oma andmete omanikuõigust. Rahvusvaheliselt norme luua on erinevate ideoloogiate tõttu võimatu – võtame näiteks kas või Euroopa Liit versus Hiina, rääkimata Venemaast,» lisas Kerikmäe. «Kui eeldada, et metaversum on ainult igavleva krüptorikka mängukast, kes ostab endale LaCoste NFT tooteid, siis me eksime. Ka sõjategevus on paljuski mõjutatav virtuaalsete mõjurite Twitteri, TikToki, FB ja teiste platvormide kaudu, mida Ukraina on väga võimsalt kasutanud. Kahjuks ei saa sõjategevus täies mahus internetti kolida,» nendib Kerikmäe.

Samas esineb potentsiaalne oht monopoli tekkeks, kui metaversumi teenused koonduvad väheste tehnoloogiahiidude kätte, kellel on ressursse.

Facebooki ettevõtte Meta tegevjuht Mark Zuckerberg algelises metaversumis. Kui esialgu näib see primitiivne ja multifilmilik, siis 2030. aastaks võib seal toimuv puudutada juba kümmet protsenti maailma majandusest. Foto: Ekraanipilt / Meta